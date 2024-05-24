الخليج والهدى يلجآن إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل ممتاز اليد السعودية وهبوط القارة والروضة

احتكم فريقا الخليج والهدى إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري الممتاز لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي 2023-2024م، وذلك بعد تساويهما في النقاط برصيد 38 نقطة لكلٍ منهما في المركزين الأول الثاني في سلم ترتيب الدوري، مع ختام مباريات الجولة 22 والأخيرة، والتي جرت اليوم الجمعة 24 مايو 2024م.