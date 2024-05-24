الخليج والهدى يلجآن إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل ممتاز اليد السعودية وهبوط القارة والروضة

احتكم فريقا الخليج والهدى إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري الممتاز لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي 2023-2024م، وذلك بعد تساويهما في النقاط برصيد 38 نقطة لكلٍ منهما في المركزين الأول الثاني في سلم ترتيب الدوري، مع ختام مباريات الجولة 22 والأخيرة، والتي جرت اليوم الجمعة 24 مايو 2024م.
وأسفرت النتائج عن فوز الخليج على النور بنتيجة (33-26)، بينما تغلب الهدى على الروضة (25-36)، ومن المقرر أن يلتقي الخليج مع الهدى في مباراة فاصلة لتحديد البطل.
وتأكد هبوط فريقا القارة والروضة إلى دوري الدرجة الأولى، بعد خسارتهما وبقائهما في المركزين الأخيرين الحادي عشر والثاني عشر برصيد 7 نقاط، حيث خسر القارة من الصفا بنتيجة (27-18)، وخسر الروضة أمام الهدى.
وفي باقي مباريات الجولة، فاز الأهلي على الزلفي (23-32)، وتغلب مضر على العدالة (25-26)، وانتصر الوحدة على الترجي (34-35).