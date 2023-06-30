توقف مفاوضات "النصر" مع إنتر ميلان في صفقة مارسيلو بروزوفيتش

وأوضح "دي مارزيو" أن إنتر ميلان أوقف المفاوضات، بعد طلب النصر لتغيير شروط الاتفاق خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن كان تم الاتفاق على دفع مبلغ 23 مليون يورو، للحصول على خدمات بروزوفيتش.