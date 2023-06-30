توقف مفاوضات "النصر" مع إنتر ميلان في صفقة مارسيلو بروزوفيتش

كشف الصحفي "جيانلوكا دي مارزيو" عن اقتراب فشل صفقة انتقال الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم إنتر ميلان الإيطالي، إلى النصر، لتوقف المفاوضات بين الطرفين.
وأوضح "دي مارزيو" أن إنتر ميلان أوقف المفاوضات، بعد طلب النصر لتغيير شروط الاتفاق خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن كان تم الاتفاق على دفع مبلغ 23 مليون يورو، للحصول على خدمات بروزوفيتش.
وأفاد الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" بأن المفاوضات بين النصر والإنتر تعرقلت بسبب طلب النصر تخفيض العرض المقدم للاعب إلى 15 مليوناً بالمكافآت، بالإضافة إلى طلب مارسيلو لنفسه مكافأة نهاية الخدمة من النادي الإيطالي.
الجدير بالذكر أن عدة تقارير ذكرت أيضاً خلال الساعات الماضية، أن مفاوضات النصر مع المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي قد فشلت بسبب الاختلاف على أحد بنود العقد، فيما قالت تقارير أخرى أنه لم يجتز الفحص الطبي.
وينتهي عقد بروزوفيتش صاحب الـ30 عاماً، مع ناديه إنتر ميلان في 2026، الذي يلعب له منذ 2015، قادماً من دينامو زغرب الكرواتي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 25 مليون يورو.