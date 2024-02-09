شاهد.. مباشرة مجلس "القادسية" الجديد لعمله.. و"الرزيزاء": طموحات الجماهير هدفنا

وضمت عضوية مجلس إدارة شركة نادي القادسية، كلًا من" رامي التركي، وفاطمة باطوق، وفيصل النغيمش، وفواز التميمي، ومساعد الزامل، وثامر الدوسري، وعبدالله الراشد، وعبدالمحسن الزهير.