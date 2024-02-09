شاهد.. مباشرة مجلس "القادسية" الجديد لعمله.. و"الرزيزاء": طموحات الجماهير هدفنا

باشر مجلس إدارة شركة نادي القادسية عمله داخل النادي، وعقدوا أول اجتماع لهم أمس الخميس، برئاسة بدر الرزيزاء.
وقام مجلس الإدارة بعمل جولة داخل النادي والتقوا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ حيث كانت شركة نادي القادسية، قد أعلنت الأربعاء، عن تعيين مجلس إدارتها برئاسة بدر بن سليمان الرزيزاء لدورة جديدة مدتها أربعة أعوام.
وضمت عضوية مجلس إدارة شركة نادي القادسية، كلًا من" رامي التركي، وفاطمة باطوق، وفيصل النغيمش، وفواز التميمي، ومساعد الزامل، وثامر الدوسري، وعبدالله الراشد، وعبدالمحسن الزهير.
وتحدث "الرزيزاء" عن خطط المرحلة الجديدة، وقال: "نتطلع للعمل على تحقيق الريادة، وتعزيز مكانة نادي القادسية في كرة القدم وجميع الألعاب المختلفة والرياضات الأخرى بمختلف أنواعها وفئاتها".
وأضاف: "كلي أمل بأن يسهم تعيين المجلس الجديد في تحقيق طموحات محبي وجماهير النادي".
وتابع: "سنعمل وفقًا للإستراتيجية الخاصة بالكيان القدساوي العريق، وسنبذل كل ما بوسعنا لتحقييق الأهداف المحددة بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة، للقطاع الرياضي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030".