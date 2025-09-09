"الأنصاري": الهجوم على "الخيبري" مؤذٍ.. واللاعب لم يخطئ

في رد قوي على الانتقادات التي طالت لاعب النصر عبدالله الخيبري، اعتبر المتخصص في الإعلام والاتصال إبراهيم صالح الأنصاري أن الحملة ضده تجاوزت حدود النقد الرياضي، وبلغت حد المساس بكرامة الإنسان.
وقال "الأنصاري" في تصريح لـ"سبق"، إن الخيبري لم يفرض نفسه على الفريق أو المدرب، ولم يكن له يد في اختياره للمشاركة في نهائي السوبر السعودي أمام الأهلي أو تنفيذ ركلة ترجيحية، مشددًا على أن تلك قرارات فنية بحتة.
وأضاف: "من المعروف أن ركلات الترجيح تعتمد على التوفيق أكثر من المهارة، وحتى كبار النجوم العالميين يضيعون ضربات جزاء؛ لذا فإن تحميل الخيبري مسؤولية خسارة اللقب أمر غير منطقي".
وانتقد "الأنصاري" بعض الإعلاميين الذين شاركوا في حملة السخرية، قائلاً: "كان عليهم أن يتحلوا بأخلاقيات المهنة، لا أن ينساقوا خلف عواطف الجماهير أو سعياً للإثارة"، مضيفًا أن الإعلامي دوره التوعية والتهدئة لا التصعيد.
ووجّه رسالة للجماهير قائلاً: "اللاعب بشر، وله أهل وأسرة تتأثر بما يُكتب ويُقال. ضع نفسك مكانه قبل أن تطلق تعليقاً جارحاً، فهل ترضى ذلك لأخيك أو ابنك؟".
وختم "الأنصاري" حديثه برسالة دعم إلى الخيبري: "استمر ولا تلتفت، فلكل جواد كبوة، وما حدث لا يقلل من قدرك، بل يزيد من خبرتك، والكرة السعودية بحاجة لك ولكل لاعب طموح".