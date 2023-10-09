الاتحاد السعودي للقدم يرسل خطاب الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034

وتتمتع المملكة العربية السعودية بتجربة واسعة وسجل حافل بالنجاحات على صعيد استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وتشمل قائمة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها المملكة مسابقات رياضية بارزة بتواجد مجموعة واسعة من أبرز الرياضيين من الجنسين في العديد من الألعاب المختلفة؛ ومنها كرة القدم، ورياضة المحركات، والتنس، والفروسية، والرياضات الإلكترونية والجولف وغيرها من الألعاب الرياضية العالمية.