الليلة في نصف نهائي آسيا.. هل يحجب فريق العين رؤية "الهلال"؟

وفي المقابل يأمل الهلال عدم التعثر في منعطف "الذهاب" بالخسارة، بل هدفه الفوز أو التعادل؛ حتى لا يسمح للمستضيف بكسر سلسلة الانتصارات، واللعب في لقاء "الإياب" في العاصمة الرياض مرتاحًا.