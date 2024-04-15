رياضة
الليلة في نصف نهائي آسيا.. هل يحجب فريق العين رؤية "الهلال"؟
في "كلاسيكو" خليجي بنكهة آسيوية
يحل فريق الهلال السعودي ضيفًا مزعجًا على نظيره العين الإماراتي في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا2024 لكرة القدم على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.
ويلعب العين اللقاء مدعومًا بعاملَي الأرض والجمهور، كما أنه يعيش نشوة انتصاره الأخير الآسيوي على النصر السعودي، وبات بلوغ النهائي هو الهدف المنشود بعد تراجعه في المنافسة على لقب الدوري الإماراتي.
وفي المقابل يأمل الهلال عدم التعثر في منعطف "الذهاب" بالخسارة، بل هدفه الفوز أو التعادل؛ حتى لا يسمح للمستضيف بكسر سلسلة الانتصارات، واللعب في لقاء "الإياب" في العاصمة الرياض مرتاحًا.
ويبقى السؤال: هل يحجب العين رؤية انتصار الهلال الليلة أم يواصل الأزرق سلسلة الانتصارات؟