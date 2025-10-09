استعدادًا لكأس آسيا.. الأخضر تحت 23 يواجه كوريا الجنوبية وديًا

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الجمعة، أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي المقام في الأحساء، وذلك في إطار التحضير لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، التي يستضيفها الأخضر في مدينتَي الرياض وجدة.