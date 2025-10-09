استعدادًا لكأس آسيا.. الأخضر تحت 23 يواجه كوريا الجنوبية وديًا

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الجمعة، أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي المقام في الأحساء، وذلك في إطار التحضير لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، التي يستضيفها الأخضر في مدينتَي الرياض وجدة.
ويستضيف المنتخب السعودي نظيره منتخب كوريا الجنوبية عند الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم الخميس، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، حيث طبّق اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة، تلاها العمل على الكرات الثابتة، قبل أن تختتم الحصة بمناورة على كامل مساحة الملعب.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، المقرر انطلاقها يناير المقبل، إلى جانب منتخبات فيتنام والأردن وقيرغيزستان.