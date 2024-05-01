"الاتحاد" يضع مهاجم توتنهام الإنجليزي على رأس اهتماماته خلال الفترة الصيفية

وأشار الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" إلى أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول لا يزال هدفًا أساسيًا لمسؤولي الاتحاد، بالرغم من صعوبة هذا الأمر في الوقت الحالي، لذا فإن لاعب توتنهام يظهر كبديل جديد مهم للفريق.