"الاتحاد" يضع مهاجم توتنهام الإنجليزي على رأس اهتماماته خلال الفترة الصيفية

وضع مسؤولو نادي الاتحاد، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي هدفًا محتملًا لضمه خلال هذا الصيف.
وبحسب ما نشره الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي"، فإن إدارة الاتحاد وضعت المهاجم سون هدفًا محتملًا لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وأشار الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" إلى أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول لا يزال هدفًا أساسيًا لمسؤولي الاتحاد، بالرغم من صعوبة هذا الأمر في الوقت الحالي، لذا فإن لاعب توتنهام يظهر كبديل جديد مهم للفريق.
ويعد سون هيونج مين صاحب الـ31 عامًا، أحد أكبر الأسماء في كرة القدم الإنجليزية، وانضم لصفوف توتنهام هوتسبير في أغسطس 2015، قادمًا من باير ليفركوزن.