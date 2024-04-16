"اتحاد القدم": لا يوجد تواصل مع الاتحاد الآسيوي.. وإقامة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنفس موعدها

وكان الحساب الرسمي لقناة أبو ظبي الرياضية عبر منصة "أكس" أكّد ترحيب الاتحاد الآسيوي بإقامة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض في نفس موعده يوم 23 أبريل الجاري، بعد الاتفاق والتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإلغاء مقترحه بترحيل الإياب لمدة 24 ساعة"؛ حيث كان من المقرر قبل تأجيل مباراة الذهاب أن تجرى مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء 23 أبريل، وذلك على استاد المملكة "آرينا" في الرياض.