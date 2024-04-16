"اتحاد القدم": لا يوجد تواصل مع الاتحاد الآسيوي.. وإقامة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنفس موعدها

نفى الاتحادُ السعودي لكرة القدم توصُّلَه إلى اتّفاق مع الاتحاد الآسيوي بخصوص إقامة مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال ونظيره العين الإماراتي بنفس موعدها المقرّر؛ وذلك بعد تأجيل مباراة الذهاب بين الفريقين إلى يوم غد بسبب سوء الأحوال الجوية.
وكان الحساب الرسمي لقناة أبو ظبي الرياضية عبر منصة "أكس" أكّد ترحيب الاتحاد الآسيوي بإقامة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض في نفس موعده يوم 23 أبريل الجاري، بعد الاتفاق والتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإلغاء مقترحه بترحيل الإياب لمدة 24 ساعة"؛ حيث كان من المقرر قبل تأجيل مباراة الذهاب أن تجرى مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء 23 أبريل، وذلك على استاد المملكة "آرينا" في الرياض.
وجاء ردّ الاتحاد السعودي لكرة القدم على صحة هذا الخبر عبر الحساب الرسمي للعناية بالعملاء في الاتحاد على منصة "إكس" قائلًا: "لا صحة لما جاء في هذا الخبر؛ حيث لا يوجد أيّ تواصل مع الاتحاد الآسيوي بهذا الخصوص، كما يُرحّب الاتحاد السعودي لكرة القدم بأيّ مقترح يخدم ممثل الوطن نادي الهلال، ويهيب بوسائل الإعلام كافة استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي".
وكان الاتحاد الآسيوي قد قرّر، اليوم الثلاثاء، تأجيل المباراة بين العين الإماراتي والهلال السعودي ضمن ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ وذلك بسبب الظروف الجوية.
وقال الاتحاد القارّي في بيانه: "كان من المقرّر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد في العين عند الساعة "8:00" مساء بالتوقيت المحلي، ولكن بعد توجيهات السلطات في الإمارات قام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بتعليق كافة نشاطات كرة القدم يوم الثلاثاء؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجماهير واللاعبين وكافة الأطراف".
وأضاف: "تمت إعادة جدولة المباراة لتقام يوم غد الأربعاء 17 نيسان/ أبريل 2024؛ حيث تقام في ذات الملعب وذات التوقيت".