مواجهات متباينة للأربعة الكبار.. في دور 32 من بطولة كأس الملك

سحبت، مساء اليوم الأربعاء، قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك بالعاصمة الرياض، بمشاركة 32 فريقًا تم تقسيمهم إلى مستويين.
ضمّ المستوى الأول أندية دوري روشن للمحترفين في الموسم الماضي، وصاحبي المركز الأول والثاني من دوري يلو للمحترفين في الموسم الماضي؛ لتكون أندية المستوى الأول على النحو التالي: الاتحاد، والنصر، والهلال، والشباب، والتعاون، والفتح، والاتفاق، وضمك، والطائي، والرائد، والفيحاء، وأبها، والوحدة، والخليج، والأهلي، والحزم.
في المقابل ضمّ المستوى الثاني بقية أندية دوري يلو للمحترفين في الموسم الماضي، والأندية الهابطة من دوري روشن للمحترفين، وبطل دوري الدرجة الثانية، وذلك على النحو التالي: الأخدود، والرياض، والعدالة، والباطن، والفيصلي، والعربي، والخلود، وهجر، وأحد، والجبلينو، والقادسية، والعروبة، والقيصومة، والعين، وجدة، والنجمة.
وأسفرت القرعة عن مواجهات متباينة وسهلة للفرق دوري روشن؛ حيث يستهلّ حامل اللقب فريق الهلال مشواره في البطولة بمواجهة فريق الجبلين، ويواجه بطل دوري روشن فريق الخلود، ويلاقي فريق النصر نظيره فريق أحد، في حين يحلّ الأهلي صاحب العدد القياسي بعدد مرات التتويج بلقب البطولة ضيفًا على العين.
وجاءت القرعة على النحو التالي:
التعاون × القادسية.
العروبة × الوحدة.
ضمك × والقيصومة.
الاتفاق × جدة.
العين × الأهلي.
الرياض × الفيحاء.
الحزم × العربي.
الفيصلي × الطائي.
الخلود × الاتحاد.
أبها × هجر.
الشباب × الباطن.
الفتح × الأخدود.
الجبلين × الهلال.
الخليج × العدالة.
النجمة × الرائد.
الجدير ذكره أن منافسات البطولة ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وفق المواعيد المحدد بالروزنامة، والتي ستكون بين 24 و27 سبتمبر المقبل.
يذكر أن النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين شهدت فوز الهلال باللقب بعد فوزه على الوحدة في المباراة النهائية بركلات الترجيح.