مواجهات متباينة للأربعة الكبار.. في دور 32 من بطولة كأس الملك

ضمّ المستوى الأول أندية دوري روشن للمحترفين في الموسم الماضي، وصاحبي المركز الأول والثاني من دوري يلو للمحترفين في الموسم الماضي؛ لتكون أندية المستوى الأول على النحو التالي: الاتحاد، والنصر، والهلال، والشباب، والتعاون، والفتح، والاتفاق، وضمك، والطائي، والرائد، والفيحاء، وأبها، والوحدة، والخليج، والأهلي، والحزم.