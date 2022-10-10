خلال الفترة من 18-23 أكتوبر.. الدمام تحتضن بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022"

تستضيف السعودية خلال الفترة من 18-23 أكتوبر 2022م، بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022" للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في مدينة الدمام بتنظيم من وزارة الرياضة وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة اليد، ضمن برنامج جودة الحياة، إذ تعد هذه النسخة الـ 15 من البطولة هي الأكبـر من حيث عدد الأندية المشاركة "12 فريقًا" منذ انطلاق البطـولة في عام 1997م.