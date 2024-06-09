ضمن تصفيات كأس العالم.. الأخضر يواصل استعداده للقاء الأردن

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في "الرياض"، استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن يوم الثلاثاء القادم على "ملعب الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 . ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على "ملاعب أكاديمية مهد" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات قبل أن يجري مانشيني مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.