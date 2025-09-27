الفتح يستنكر "الأخطاء التحكيمية الكارثية والمتكررة" ويطالب بحفظ عدالة المنافسة

أعرب مجلس إدارة نادي الفتح الرياضي عن بالغ استيائه واستغرابه من الأخطاء التحكيمية التي تعرّض لها الفريق الأول لكرة القدم خلال الجولات الماضية من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أن هذه الأخطاء أسهمت بشكل مباشر في ضياع نقاط مستحقة للفريق.