الفتح يستنكر "الأخطاء التحكيمية الكارثية والمتكررة" ويطالب بحفظ عدالة المنافسة

أعرب مجلس إدارة نادي الفتح الرياضي عن بالغ استيائه واستغرابه من الأخطاء التحكيمية التي تعرّض لها الفريق الأول لكرة القدم خلال الجولات الماضية من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أن هذه الأخطاء أسهمت بشكل مباشر في ضياع نقاط مستحقة للفريق.
وأوضح النادي في بيان إعلامي أن ما وقع من قرارات تحكيمية "مجحفة" أضر بعدالة المنافسة وأثّر على مسيرة الفريق، على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري لتحقيق النتائج التي تليق بتاريخ النادي ومكانته.
وشدد البيان على ثقة نادي الفتح بالاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الحكام في معالجة هذه الأخطاء بصورة عاجلة، واتخاذ ما يلزم لضمان عدالة المنافسة وحفظ حقوق جميع الأندية، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية بدعم القيادة الرشيدة.
يذكر أن الفتح خسر مباراته الأخيرة أمام القادسية بهدف دون رد في ختام الجولة الرابعة من دوري روشن، بعدما لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 عقب طرد حارسه الأساسي باتشيكو بالبطاقة الحمراء المباشرة، وهو ما رجّح كفة القادسية في الشوط الثاني.