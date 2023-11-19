"خوان كوينتيرو" أو "إنزو بيريز".. أولى الصفقات التي يستهدفها مدرب الاتحاد "مارسيلو غالاردو"

كشفت صحيفة "tnt sports" عن أولى الصفقات التي يرغب المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، في التعاقد معها، بعد توليه رسميًّا القيادة الفنية لنادي الاتحاد.
وأعلن نادي الاتحاد مساء أمس تعيين الأرجنتيني مارسيلو غاياردو في منصب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول خَلَفًا للبرتغالي نونو سانتو، الذي أقيل بسبب سوء نتائج الفريق.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من وجود لاعبين كبار في صفوف الاتحاد مثل الفرنسييْن كريم بنزيما، ونغولو كانتي؛ إلا أنه يمكنه الاعتماد على لاعبيه القدامى مثل خوان كوينتيرو أو إنزو بيريز.
وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب الاتحاد يرغب في التعاقد مع مواطنه بيريز نجم فريق ريفر بليت الأرجنتيني، والكولومبي خوان كوينتيرو لاعب راسينج كلوب الأرجنتيني لتدعيم صفوف الفريق بالفترة المقبلة.
وكان المدرب الأرجنتيني قد قال خلال تصريحات إعلامية: "إنه مشروع كبير، وقراره لتدريب الفريق اتخذه بناء على أمور شخصية".
وأضاف: "أقنعوني بمشروع كبير، إنه دوري مختلف أيضًا، هذا ما شجعني في الوقت الذي اشتقت فيه للعودة إلى العمل؛ لذا قبلتُ هذا التحدي. أعتبره اكتشاف كامل لي ولطاقمي".