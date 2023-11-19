"خوان كوينتيرو" أو "إنزو بيريز".. أولى الصفقات التي يستهدفها مدرب الاتحاد "مارسيلو غالاردو"

وأضاف: "أقنعوني بمشروع كبير، إنه دوري مختلف أيضًا، هذا ما شجعني في الوقت الذي اشتقت فيه للعودة إلى العمل؛ لذا قبلتُ هذا التحدي. أعتبره اكتشاف كامل لي ولطاقمي".