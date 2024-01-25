رياضة

بطولة آسيا 2023 : التعادل الإيجابي أمام قيرغيزستان حسم المواجهة .. عُمان تغادر البطولة

بطولة آسيا 2023 : التعادل الإيجابي أمام قيرغيزستان حسم المواجهة .. عُمان تغادر البطولة

حسم التعادل الإيجابي مواجهة المنتخب العماني ، مع منتخب قيرغيزستان والتي أقيمت بين المنتخبين مساء اليوم الخميس .

وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات المرحلة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 بتعادل المنتخبين بهدف لكل منهما .

أهداف المباراة سجلها اللاعب محسن الغساني مهاجم المنتخب العماني في الدقيقة 9 من عمر المباراة قبل أن يتعادل اللاعب كوجو لمنتخب قيرغيزستان في الدقيقة 80 .

بتلك النتيجة يرفع المنتخب العماني رصيده من النقاط للنقطة رقم 2 كما حصد منتخب قيرغيزستان أول نقطة له .

الجدير بالذكر أن تلك النتيجة قد أطاحت بكلا المنتخبين خارج البطولة علماً بأن تلك المجموعة تأهل منها منتخبا السعودية وتايلاند.

منتخب قيرغيزستان
بطولة آسيا 2023

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