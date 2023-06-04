"الفيصل" يتوّج الاتحاد بلقب روشن للمحترفين

وبدأت الدقائق الأولى من الشوط الأول متكافئة بين الفريقين، إلى أن تقدم الخليج بالنتيجة مع وصولها إلى فارق خمسة أهداف عند الدقيقة 12، بنتيجة "10-5"، حتى قلص النور الفارق إلى هدف وحيد عند الدقيقة 17، بنتيجة "11-10"، وسارت النتيجة متقاربة، وانتهى الشوط بتقدم الخليج بفارق ثلاثة أهداف بنتيجة "17-14"، وبسيناريو مشابه واصل فريق الخليج تعميق النتيجة خلال الشوط الثاني حتى وصلت إلى فارق عشرة أهداف عند الدقيقة 17، بواقع "30-20"، ورغم محاولات النور من إدراك النتيجة، اُطلقت صافرة النهاية معلنةً فوز الخليج باللقب.