"الفيصل" يتوّج الاتحاد بلقب روشن للمحترفين

توج وزيرُ الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، فريقَ الاتحاد، بلقب دوري روشن للمحترفين هذا الموسم.
وتسلم قائدُ فريق الاتحاد أحمد حجازي، كأسَ البطولة، بحضور ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم، وأنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، وتواجد جماهيري غفير في ملعب الجوهرة.
حقّق فريقُ الخليج لقبَ بطولة كأس اتحاد اليد في نسخته الـ45، للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه على فريق النور بنتيجة "37-31"، في اللقاء الذي جمعهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وسط حضور جماهيري غفير تجاوز الـ4300 مشجع.
وتوّج فريق الخليج بلقب البطولة والميداليات الذهبية، فيما توّج فريق النور بالميداليات الفضية بعد تحقيقهم وصافة البطولة.
وبدأت الدقائق الأولى من الشوط الأول متكافئة بين الفريقين، إلى أن تقدم الخليج بالنتيجة مع وصولها إلى فارق خمسة أهداف عند الدقيقة 12، بنتيجة "10-5"، حتى قلص النور الفارق إلى هدف وحيد عند الدقيقة 17، بنتيجة "11-10"، وسارت النتيجة متقاربة، وانتهى الشوط بتقدم الخليج بفارق ثلاثة أهداف بنتيجة "17-14"، وبسيناريو مشابه واصل فريق الخليج تعميق النتيجة خلال الشوط الثاني حتى وصلت إلى فارق عشرة أهداف عند الدقيقة 17، بواقع "30-20"، ورغم محاولات النور من إدراك النتيجة، اُطلقت صافرة النهاية معلنةً فوز الخليج باللقب.
اختتم الاتحادُ السعودي للمبارزة الموسمَ الرياضي 1444هـ ببطولة المملكة للمبارزة "الجولة الماسية" للسيدات للأسلحة الثلاثة "السايبر، والشيش، والابيه" تحت 15 عامًا، وفوق 15 عامًا؛ بتتويج الفائزات في البطولة التي شارك فيها 170 لاعبة من 17 ناديًا، وذلك في الصالة الرياضية باستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
وحقّقت لمار أرسلان "الهدى" الميدالية الذهبية في سلاح الابيه تحت 15 عامًا، وحلت دانة السعيد "الشباب" ثانيةً، ووتين الطوخي "الهدى" ثالثةً.
وفي منافسات سلاح الشيش تحت 15 عامًا، حصلت أناهيد الخيبري "الشباب" على الميدالية الذهبية، وجاءت الجوهرة المري "النهضة" في المركز الثاني، وجنان الطاهر "النهضة" ثالثة.
ونالت فوزية الخيبري "الشباب" الميدالية الذهبية في سلاح الابيه فوق 15 عامًا، وحلت شوق الجزار "الأهلي" ثانية، وضي العميري "النهضة" ثالثة.
وانتزعت أنتونيا كارولينا "النصر" الميدالية الذهبية في سلاح الشيش فوق 15 عامًا، وجاءت آيه عمار "الهلال" في المركز الثاني، ولميد المري "النهضة" ثالثةً.
وتوجت تلين القضماني "الشباب" بذهبية سلاح السايبر تحت 15 عامًا، وحلت ظلال عبدالرحمن "الشباب" ثانية، ولولو البقمي "عكاظ" ثالثة.
فيما حصلت الحسناء الحماد "الهلال" على الميدالية الذهبية في سلاح السايبر فوق 15 عامًا، وجاءت ربى المصري "الشباب" في المركز الثاني، ودانة القحطاني "الشباب" ثالثة.
حقّق المنتخب السعودي للريشة الطائرة ميداليتين برونزيتين خلال مشاركته في بطولة كازاخستان الدولية للرجال والسيدات؛ حيث حققت لاعبتا المنتخب السعودي: هيا المدرع، وخديجة لطيف؛ المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنافسات زوجي السيدات، بعد فوزهما على نظيرتيهما لاعبتَي المنتخب الأوزباكستاني بنتيجة 2/ 1، كما حقّق ثنائي المنتخب السعودي: خديجة لطيف، ومهد شيخ؛ المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنافسات الزوجي المختلط، بعد فوزهما على المنتخب الكازاخستاني بنتيجة 2/ 1، جاء ذلك في ختام البطولة التي استضافتها مدينة شيمكنت خلال الفترة ٣١ مايو وحتى ٣ يونيو، بمشاركة ٢٠٠ لاعب ولاعبة مثّلوا ٢٠ دولة.
حقق فريق الأهلي كأس بطولة المملكة للغطس لجميع الفئات السنية، التي أقيمت على مسبح وزارة الرياضة بجدة "الصالة الخضراء"، واستمرت ثلاثة أيام خلال الفترة 1-3 يونيو الجاري، تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.
وحلّ فريق الأهلي في المركز الأول 325 نقطة، والهلال ثانيًا 232 نقطة، فيما جاء نادي جبة ثالثًا 146 نقطة.
وشارك في البطولة 40 لاعبًا من سبعة أندية؛ وهم: الأهلي، والهلال، وجبة، والشباب، والأغر، والرياض، والوحدة، وقاد البطولة ثمانية حكام.
ومن جانب آخر حقّق نادي الصفا كأس بطولة الناشئين 16 سنة لكرة الماء، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق القادسية بنتيجة 11-4، والتي أقيمت منافساتها على مسبح وزارة الرياضة بالدمام خلال الفترة 31 مايو – 2 يونيو الجاري، تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.
حيث حلّ فريق الصفا في المركز الأول والقادسية ثانيًا، فيما جاء الأهلي ثالثًا.
وشارك في البطولة ثمانية أندية؛ وهم: الصفا، والقادسية، والأهلي، والاتحاد، والوحدة، والأغر، والرياض، وجبة، وقاد البطولة 14 حكمًا.
توج نادي الهلال ببطولة 3×3 لكرة السلة، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الفتح بنتيجة ٢١-١٢، في اللقاء الذي أقيم يوم السبت على "عثيم مول" في الدمام؛ إذ تعدّ البطولة الأولى التي تقام لأول مرة خارج الصالات الرياضية.
وأقيمت منافسات البطولة على مدار يومين بمشاركة "١٢" فريقًا: "الأهلي، النصر، الفتح، أحد، الوحدة، الهلال، الاتحاد، السلام، ضباء، التعاون، العدالة، الأنصار".
كما توج النادي الأهلي ببطولة دوري الشباب 3×3، بعد فوزه على نظيره الخليج بنتيجة ١٧-١٥، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت على أسواق العثيم بمشاركة "١٢" فريقًا: "الأهلي، الهلال، أحد، الفتح، الخليج، مضر، الأنصار، الاتحاد، النهضة، النور، الصفا، الخويلدية".