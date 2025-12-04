بصوت "القرني".. القنوات الرياضية السعودية تنقل مواجهة الأخضر وجزر القمر في كأس العرب

تنقل القنوات الرياضية السعودية غدًا الجمعة مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره جزر القمر، عند الساعة 9:30 مساءً على ملعب البيت في الخور، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب FIFA قطر 2025™.
وأسندت القناة مهمة الوصف والتعليق للمعلق مشاري القرني، الذي بدوره قدّم الشكر على منحه فرصة التعليق على مباراة الأخضر، قائلاً: "يسعدني قبول دعوة القنوات الرياضية السعودية للتعليق على مباراة منتخبنا الوطني في كأس العرب، والشكر موصول للأعزاء في القنوات الرياضية ممثلة بمديرها العام غانم القحطاني على هذه الدعوة الغالية، وللأحبة في قناة ثمانية لسماحهم لي بالتعاون مع القنوات الرياضية السعودية".
ويصاحب اللقاء استوديو تحليلي ينطلق عند 8:30 مساءً، يقدمه محمد الخاتم، ويستضيف المحللين محمد سالم، مشعل السعيد، ونايف القاضي.
ويتصدّر المنتخب السعودي مجموعته برصيد 3 نقاط بعد تجاوزه منتخب عُمان، فيما يدخل منتخب جزر القمر اللقاء دون نقاط إثر خسارته أمام المغرب في الجولة الأولى.
يُذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™ إلى جانب منتخبات المغرب، عُمان، وجزر القمر.