بصوت "القرني".. القنوات الرياضية السعودية تنقل مواجهة الأخضر وجزر القمر في كأس العرب

وأسندت القناة مهمة الوصف والتعليق للمعلق مشاري القرني، الذي بدوره قدّم الشكر على منحه فرصة التعليق على مباراة الأخضر، قائلاً: "يسعدني قبول دعوة القنوات الرياضية السعودية للتعليق على مباراة منتخبنا الوطني في كأس العرب، والشكر موصول للأعزاء في القنوات الرياضية ممثلة بمديرها العام غانم القحطاني على هذه الدعوة الغالية، وللأحبة في قناة ثمانية لسماحهم لي بالتعاون مع القنوات الرياضية السعودية".