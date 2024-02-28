"الأخضر" تحت 17 عامًا يشارك في بطولة مونتايغو الدولية

يشارك المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم في بطولة مونتايغو الدولية، خلال الفترة من 25 مارس إلى الأول من شهر إبريل المقبلَيْن؛ وذلك في إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2025.
ووضعت القرعة الأخضر في المجموعة الأولى، إلى جوار منتخبات (فرنسا، الأرجنتين وساحل العاج).
ومن المقرر من أن يفتتح "الأخضر" مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء 26 مارس، في حين سيحل ضيفًا على منتخب فرنسا يوم الخميس 28 مارس، على أن يلاقي منتخب ساحل العاج يوم السبت 30 مارس في ختام دور المجموعات.
وتأتي المشاركة في بطولة مونتايغو الدولية ضمن برنامج إعداد المنتخب السعودي تحت 17 عامًا للتصفيات الآسيوية المزمع انطلاقها في شهر أكتوبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا 2025، التي بدورها تؤهل إلى كأس العالم تحت 17 عامًا 2025.