"الأخضر" تحت 17 عامًا يشارك في بطولة مونتايغو الدولية

ومن المقرر من أن يفتتح "الأخضر" مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء 26 مارس، في حين سيحل ضيفًا على منتخب فرنسا يوم الخميس 28 مارس، على أن يلاقي منتخب ساحل العاج يوم السبت 30 مارس في ختام دور المجموعات.