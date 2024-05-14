لوسي فريزر: العديد من نجوم الرياضة البريطانية سيلعبون قريبًا في المملكة

وتحدثت خلال مشاركتها اليوم، في فعاليات مؤتمر "Great Futures" المقام في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، عن الحراك الملحوظ في المجالات الرياضية، من تطور في الرياضة السعودية، مبينةً أن العديد من نجوم الرياضة البريطانية سيلعبون قريبًا في المملكة.