لوسي فريزر: العديد من نجوم الرياضة البريطانية سيلعبون قريبًا في المملكة

نوهت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية لوسي فريزر، بما تمتلكه المملكة العربية السعودية من طموحات كبيرة في عدة مجالات ومنها الثقافية والإبداعية التي تندرج ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وأشارت إلى حرص بريطانيا المستمر على المشاركة الفعّالة في الحراك والأنشطة المختلفة داخل المملكة، مما يسهم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وتحدثت خلال مشاركتها اليوم، في فعاليات مؤتمر "Great Futures" المقام في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، عن الحراك الملحوظ في المجالات الرياضية، من تطور في الرياضة السعودية، مبينةً أن العديد من نجوم الرياضة البريطانية سيلعبون قريبًا في المملكة.
وأوضحت أنّ المملكة المتحدة تطمح لتنمية اقتصادها وتحسين جودة حياة مواطنيها من خلال انتهاز فرص التعاون الهائلة بين البلدين وتوسيع الصناعات الإبداعية، مبينةً أنّ المملكة العربية السعودية أصبحت اليوم في مقدمة الدول التي تشكل ثقافة المنطقة، من خلال القوة الهائلة التي تتمتع بها في مجالات الثقافة، والرياضة، والسياحة.