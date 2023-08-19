"بورتو "يقبل عرض "النصر".. البرتغالي "أوتافيو" على أعتاب "العالمي"

كشفت صحيفة "Ojogo" البرتغالية عن موافقة نادي بورتو، على عرض قدّمه نادي النصر، للتعاقد مع البرتغالي أوتافيو إدميسلون دا سيلفا، خلال الموسم الجديد.
وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن أوتافيو سيغادر إلى النصر، لتكون أكبر صفقة بيع ينفّذها "بورتو"، بعد أن دفع "النصر" قيمة شرط الإنهاء الخاصة باللاعب البرتغالي بقيمة 60 مليون يورو.
وذكرت أن ما تبقى لإتمام الصفقة هو تحديد المواعيد النهائية للدفع، حيث سينتقل اللاعب للنصر بعقد مدته 3 سنوات وسيحصل على نحو 40 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن النصر اقترح دفع 20 مليون يورو على الفور ويتم سداد الـ 40 مليون يورو المتبقية على دفعتين.
وينتهي عقد أوتافيو إدميسلون، البالغ من العمر 28 عاماً، مع بورتو في يونيو 2025، بعدما انضمّ إليه في يونيو 2016، قادماً من فيتوريا غيماريش البرتغالي، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب نحو 35 مليون يورو.