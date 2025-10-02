في نهائي كأس الخليج تحت 17 عامًا.. المنتخب السعودي يواجه الإمارات غدًا في الدوحة

وسيفتقد الأخضر في النهائي خدمات حارسه عبدالرحمن العتيبي بداعي الإيقاف بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها أمام قطر، فيما يعوّل المدرب عبدالوهاب الحربي على مجموعة من الأسماء البارزة، يتقدمهم وليد النور، إلى جانب محمد مؤيد، عبدالرحمن سفياني، عبدالهادي مطري، صبري دهل، وسعيد الدوسري.