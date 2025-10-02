في نهائي كأس الخليج تحت 17 عامًا.. المنتخب السعودي يواجه الإمارات غدًا في الدوحة

يبحث المنتخب السعودي للناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم عن التتويج بلقب بطولة كأس الخليج، عندما يلتقي غدًا (الجمعة) نظيره الإماراتي في المباراة النهائية، التي ستقام على ملعب حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة.
وتأهل الأخضر إلى نصف النهائي بعد فوزه على البحرين برباعية نظيفة، ثم على الكويت بالنتيجة ذاتها، قبل أن يخسر أمام العراق بهدفين مقابل هدف، ليعود ويضمن بطاقة النهائي عقب تجاوزه قطر في نصف النهائي بنتيجة (2 – 1).
وسيفتقد الأخضر في النهائي خدمات حارسه عبدالرحمن العتيبي بداعي الإيقاف بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها أمام قطر، فيما يعوّل المدرب عبدالوهاب الحربي على مجموعة من الأسماء البارزة، يتقدمهم وليد النور، إلى جانب محمد مؤيد، عبدالرحمن سفياني، عبدالهادي مطري، صبري دهل، وسعيد الدوسري.
وأكد الحربي أن لاعبي الأخضر عازمون على تقديم أفضل مستوى والعودة بالكأس الخليجية، مشيرًا إلى أن المنتخب استفاد كثيرًا من قوة المنافسات وقدم مستويات مميزة منذ بداية البطولة.
يُذكر أن المنتخب السعودي قدّم نتائج لافتة في الدور الأول مكنته من الوصول إلى المباراة النهائية، وسط تطلعات جماهيره لتحقيق اللقب الخليجي وإضافته إلى سجله في بطولات الفئات السنية.