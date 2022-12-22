أول تصنيف بعد المونديال.. الأخضر في المركز الـ49 عالميًّا

حل المنتخب السعودي لكرة القدم في المركز الـ49 عالميًّا والخامس عربيًا في التصنيف الجديد للمنتخبات، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم كأول تصنيف يصدر عقب انتهاء منافسات كاس العالم قطر 2022.