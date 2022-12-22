أول تصنيف بعد المونديال.. الأخضر في المركز الـ49 عالميًّا

حل المنتخب السعودي لكرة القدم في المركز الـ49 عالميًّا والخامس عربيًا في التصنيف الجديد للمنتخبات، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم كأول تصنيف يصدر عقب انتهاء منافسات كاس العالم قطر 2022.
وحافظ المنتخب البرازيلي على صدارة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ فيما صعد المنتخب الأرجنتيني إلى الوصافة، واحتل المنتخب المغربي المركز 11 عالميًّا.
وفيما يلي ترتيب المنتخبات:
1- البرازيل
2- الأرجنتين
3- فرنسا
4- بلجيكا
5- إنجلترا
6- هولندا
7- كرواتيا
8- إيطاليا
9- البرتغال
10- إسبانيا
11- المغرب
ترتيب المنتخبات العربية:
1- المغرب (11 عالميًّا)
2- تونس (30 عالميًّا)
3- مصر (39 عالميًّا)
4- الجزائر (40 عالميًّا)
5- السعودية (49 عالميًّا)
6- قطر (60 عالميًّا)