في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.. نقل مباراة النصر والاستقلال الإيراني إلى ملعب محايد

أصدر الاتحادُ الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بنقل مباراة النصر السعودي ومضيفه الاستقلال الإيراني، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى ملعب محايد.
ويحلّ النصر ضيفًا على الاستقلال الإيراني، الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، في ملعب محايد يجري اعتماده قبل يوم 15 أكتوبر.
وأبلغ اتحادُ الكرة الآسيوي، الاتحادَ المحلي في إيران، بقرار نقل المباراة، معْطيًا الفرصة لنادي الاستقلال باختيار الملعب البديل.
وجاء قرار الآسيوي بنقل المباراة لملعب محايد بسبب الأوضاع غير المستقرّة التي تمرّ بها المنطقة.