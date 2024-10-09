في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.. نقل مباراة النصر والاستقلال الإيراني إلى ملعب محايد

أصدر الاتحادُ الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بنقل مباراة النصر السعودي ومضيفه الاستقلال الإيراني، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى ملعب محايد.