أخضر الناشئين لكرة اليد يواجه إيران.. في الدور الرئيسي من بطولة العالم

يلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، غدًا الاثنين ، مع منتخب إيران، في أولى مواجهات الدور الرئيسي من بطولة العالم، وذلك عند تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية، على صالة "مارينو تسفيتكوفيتش الرياضية" بمدينة أوبتيجا الكرواتية.
وسيلعب الأخضر الدور الرئيسي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم بجواره منتخبات: ألمانيا وإيران وجزر فارو، وسيدخل منتخبا ألمانيا وإيران المجموعة برصيد نقطتين لكل منهما بعد حصولهما على المركز الأول في مجموعتيهما بالدور التمهيدي.
وستكون المباراة الثانية لناشئي الأخضر في الدور الرئيسي أمام منتخب جزر فارو بعد غدٍ الثلاثاء 08 أغسطس 2023م على الصالة نفسها، عند الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، على أن يتم ترحيل نتيجة الدور التمهيدي بين ناشئي الاخضر وألمانيا من الدور التمهيدي إلى الدور الرئيسي، حيث انتهت المباراة بنتيجة (37-26) لصالح منتخب ألمانيا.