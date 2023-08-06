أخضر الناشئين لكرة اليد يواجه إيران.. في الدور الرئيسي من بطولة العالم

وستكون المباراة الثانية لناشئي الأخضر في الدور الرئيسي أمام منتخب جزر فارو بعد غدٍ الثلاثاء 08 أغسطس 2023م على الصالة نفسها، عند الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، على أن يتم ترحيل نتيجة الدور التمهيدي بين ناشئي الاخضر وألمانيا من الدور التمهيدي إلى الدور الرئيسي، حيث انتهت المباراة بنتيجة (37-26) لصالح منتخب ألمانيا.