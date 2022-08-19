غدًا في جدة.. انطلاق بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل

وكانت المواجهة الأولى بين الملاكمين قد شهدت فوز أولكسندر أوسيك على جوشوا، في نزال أقيم في سبتمبر من عام 2021م، على إستاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب "جوشوا" بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999م.