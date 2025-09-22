نجم الهلال يتفوق على فيلكس والعييري وتوني بتصويت الجماهير .. مالكوم الأفضل في الجولة الثالثة

وحصد لاعب الهلال النسبة الأعلى من أصوات المشاركين في الاستفتاء، الذي بلغ عددهم (210,181 مصوّتاً)، حيث حصل على 36% من الأصوات، مقابل 32.1% لجواو فيلكس، و23% لعبدالملك العييري، فيما نال إيفان توني 8.9% فقط.