نجم الهلال يتفوق على فيلكس والعييري وتوني بتصويت الجماهير .. مالكوم الأفضل في الجولة الثالثة

حصل البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي "جولة #عزنا_بطبعنا"، وذلك بتصويت الجماهير، بحسب ما أعلنه الحساب الرسمي للدوري على منصة (إكس).
وكشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن اختيار القائمة النهائية للاعبين الأربعة الأبرز في الجولة تم وفقاً لإحصائيات شركة "أوبتا" المتخصصة في البيانات الرياضية، قبل أن تطرح الجماهير تصويتها عبر الحساب الرسمي للرابطة.
وتمكن مالكوم من الفوز بجائزة الأفضل بعد أن نال أعلى تقييم بواقع (8.8) درجة، متفوقاً على البرتغالي جواو فيلكس مهاجم النصر الذي جاء ثانياً، وعبدالملك العييري لاعب نيوم، والإنجليزي إيفان توني نجم الأهلي.
وحصد لاعب الهلال النسبة الأعلى من أصوات المشاركين في الاستفتاء، الذي بلغ عددهم (210,181 مصوّتاً)، حيث حصل على 36% من الأصوات، مقابل 32.1% لجواو فيلكس، و23% لعبدالملك العييري، فيما نال إيفان توني 8.9% فقط.
برونو فاريلا (الحزم)، عبدالملك العييري (نيوم)، جواد الياميق (النجمة)، دانيلو بيريرا (الاتحاد)، محمد الكنيدري (النجمة)، نغولو كانتي (الاتحاد)، حسام عوار (الاتحاد)، سلطان مندش (التعاون)، مالكوم (الهلال)، جواو فيلكس (النصر)، إيفان توني (الأهلي).