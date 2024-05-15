"البكيري" يؤكد: "الحائلي" رئيسًا لـ"الاتحاد" في تشكيل مجلس الإدارة الجديد

كشفت مصادر إعلامية تطورات جديدة داخل البيت الاتحادي؛ منها عدم ترشح لؤي ناظر لرئاسة النادي خلال الفترة المقبلة.
وفي التفاصيل، ووفقاً لما نشره الإعلامي "محمد البكيري" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، فإن أنمار الحائلي سيستمر في منصبه كرئيس، بتشكيل مجلس إدارة جديد.
وكان قد أعلن "ناظر" ترشحه لرئاسة شركة الاتحاد غير الربحية خلال الأيام الماضية لخلافة أنمار الحائلي الذي تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد.
وفشل "الاتحاد" هذا الموسم في التتويج بأي بطولات، كما لم يقدم مستويات فنية مميزة، إذ يحتل المركز الخامس في جدول الدوري السعودي برصيد 50 نقطة.
وودّع الفريق كل البطولات المحلية، بالإضافة للخروج من بطولة كأس العالم للأندية من دور ربع النهائي، أمام بطل إفريقيا الأهلي المصري.