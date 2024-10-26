دوري روشن: بثنائية الفتح.. الرائد يواصل صحوته

واصل فريق الرائد الأول لكرة القدم، صحوته محققاً فوزاً ثميناً على ضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء، اليوم السبت، على ملعب نادي الرائد بمدينة بريدة لحساب منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.