دوري روشن: بثنائية الفتح.. الرائد يواصل صحوته

واصل فريق الرائد الأول لكرة القدم، صحوته محققاً فوزاً ثميناً على ضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء، اليوم السبت، على ملعب نادي الرائد بمدينة بريدة لحساب منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
افتتح صالح العمري باب التسجيل للرائد في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة (45+2) من تصويبة قوية فشل الحارس بيتر سابنوس في التصدي لها لتعانق الشباك.
وضاعفت النيران الصديقة التقدم لأصحاب الضيافة حينما ارتطمت كرة مرتدة من الحارس بجسم اللاعب مروان سعدان واصلت طريقها نحو الشباك معلنة عن ثاني الأهداف، وذلك في الدقيقة 65.
وتمكن الفتح من تقليص النتيجة بواسطة اللاعب عبدالله العنزي من مجهود فردي مميز قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت في سقف المرمى عند الدقيقة 85.
بهذه النتيجة رفع فريق الرائد رصيده إلى 11 نقطة وضعته في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الفتح عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.