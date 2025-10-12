وزير الداخلية "عبد العزيز بن سعود " يرعى بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ

وأوضح أن البطولة التي ستقام في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية تمثّل منصة دولية لتطوير مهنة الإطفاء والإنقاذ وتحسين مهارات العاملين فيها، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. واستعراض أحدث التقنيات العالمية في مجال السلامة والحماية المدنية، مبينًا أن البطولة ستشهد مشاركة واسعة من وفود رسمية من 22 دولة، وأكثر من 300 مشارك، سيتنافسون في أربع مسابقات تشمل سباق قفز الحواجز 100م، والسباق التتابعي 400م، وتسلق البرج بالسلالم، وسباق المكافحة.