الفرنسي بول بوجبا يحسم موقفه من الانتقال للدوري السعودي

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس الإيطالي حسم موقفه بشكل نهائي من العروض التي تلقاها من أندية الدوري السعودي للمحترفين.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية بنسختها الإنجليزية، نقلاً عن الصحفي الإيطالي الموثوق "جيانلوكا دي مارزيو"، أن بوجبا تلقى عدة عروض من السعودية، لكن اللاعب ونادي يوفنتوس رفضا تلك العروض.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يبقى بول بوجبا في يوفنتوس خلال الموسم المقبل بعد لقاء عُقِد بين ممثله والنادي حول مستقبله.
وعاني بوجبا كثيراً خلال موسم 2022/ 2023 بسبب الإصابات ولعب فقط 172 دقيقة في كل المسابقات، ويعد النجم الفرنسي هو صاحب الراتب الأعلى في اليوفي.
ووفقاً لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" فإن بول بوجبا أبلغ إدارة يوفنتوس بالعودة إلى التدريبات وقطع الإجازة قبل الموعد الرسمي بعشرة أيام ليبدأ موسمه يوم 2 يوليو القادم.