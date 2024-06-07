الأربعاء.. قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس الملك للموسم 2024/ 2025

ويضم المستوى الثاني أندية دوري يلو للمحترفين في الموسم الماضي، مع الفرق الهابطة من دوري روشن وبطل دوري الدرجة الثانية، وعددها 16 فريقًا؛ حيث جاء في هذا المستوى كل من: العروبة، والخلود الصاعدين حديثًا لدوري المحترفين، وكذلك: الطائي، وأبها، والحزم، والعربي، والعدالة، والفيصلي، والباطن، والجبلين، والنجمة، والصفا، والجندل، وجدة، والعين، والبكيرية.