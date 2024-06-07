الأربعاء.. قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس الملك للموسم 2024/ 2025

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، موعد قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي المقبل 2024/ 2025.
وحدد الاتحاد يوم الأربعاء القادم 12 يونيو الجاري موعدًا لقرعة أغلى الكؤوس، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.
وقسم اتحاد الكرة الفرق المشاركة في قرعة دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2024-2025 إلى مستويين.
وضمّ المستوى الأول أندية دوري روشن مع بطل دوري الدرجة الأولى (دوري يلو) فريق القادسية ليكون عددها 16 فريقًا؛ وهي: الهلال، والنصر، والأهلي، والتعاون، والاتحاد، والاتفاق، والفتح، والشباب، إضافةً إلى: الفيحاء، وضمك، والخليج، والرائد، والوحدة، والرياض، والأخدود، والقادسية الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي.
ويضم المستوى الثاني أندية دوري يلو للمحترفين في الموسم الماضي، مع الفرق الهابطة من دوري روشن وبطل دوري الدرجة الثانية، وعددها 16 فريقًا؛ حيث جاء في هذا المستوى كل من: العروبة، والخلود الصاعدين حديثًا لدوري المحترفين، وكذلك: الطائي، وأبها، والحزم، والعربي، والعدالة، والفيصلي، والباطن، والجبلين، والنجمة، والصفا، والجندل، وجدة، والعين، والبكيرية.
الجدير ذكره أن الهلال توّج بلقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الملك، عقب فوزه على غريمه التقليدي النصر بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4 عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).