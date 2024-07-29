نجم مانشستر يونايتد يثير حيرة جماهير الاتحاد

أثار النجم الأرجنتيني الشاب أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بقميص نادي الاتحاد السعودي.
ونشر اللاعب الأرجنتيني اليوم عبر حسابه على منصة (إنستجرام) صورًا وهو يجري تدريبات منفردة، يرتدي خلالها قميص فريق الاتحاد الجديد الخاص بموسم 2024-2025 مما أثار دهشة الجمهور النادي.
وكانت تقارير إعلامية، ذكرت في وقت سابق، أن النجم الشاب البالغ من العمر 20عاماً، كان هدفاً رئيسياً لنادي الهلال لضمه خلال الموسم الجديد.
وتسبب هذا الظهور المفاجئ لجارناتشو بقميص الاتحاد في حالة من الجدل بين جماهير الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فسر البعض ذلك بقرب انتقاله للفريق، فيما رآها البعض مجرد صور عادية.
وأنهى اللاعب الشاب الموسم الماضي، بحلوله ثالثاً في قائمة أفضل الهدافين في صفوف مانشستر يونايتد بالاشتراك مع سكوت ماكتوميناي برصيد 10 أهداف لكل منهما، وهي أفضل حصيلة له منذ ظهوره لأول مرة في العام 2022.
وأصبح غارناتشو لاعبًا أساسيًا في مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاغ، علمًا بأنه فاز مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أمريكا 2024، رغم أنه لعب مباراة واحدة في البطولة.