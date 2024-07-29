نجم مانشستر يونايتد يثير حيرة جماهير الاتحاد

وتسبب هذا الظهور المفاجئ لجارناتشو بقميص الاتحاد في حالة من الجدل بين جماهير الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فسر البعض ذلك بقرب انتقاله للفريق، فيما رآها البعض مجرد صور عادية.