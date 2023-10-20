للمشاركة في أسياد 2022.. المنتخبات السعودية تصل الصين وتبدأ تحضيراتها

وصلت المنتخبات السعودية إلى مدينة هانغتشو الصينية استعدادًا لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية "هانغتشو 2022"، التي ستُفتتح رسميًّا بعد غد الأحد، وتستمر حتى الـ28 من أكتوبر الجاري، بمشاركة 3780 رياضيًّا ورياضية من 43 دولة آسيوية.