للمشاركة في أسياد 2022.. المنتخبات السعودية تصل الصين وتبدأ تحضيراتها

وصلت المنتخبات السعودية إلى مدينة هانغتشو الصينية استعدادًا لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية "هانغتشو 2022"، التي ستُفتتح رسميًّا بعد غد الأحد، وتستمر حتى الـ28 من أكتوبر الجاري، بمشاركة 3780 رياضيًّا ورياضية من 43 دولة آسيوية.
وكان في استقبال منتخبات ألعاب القوى وكرة الهدف وكرة الطاولة والتايكوندو ورفع الأثقال إدارة الوفد في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وتم توفير الحافلات لنقلهم إلى مقر السكن في القرية الرياضية.
وتجرى عند التاسعة من صباح الغد السبت مراسم رفع العَلَم السعودي داخل قرية الرياضيين بمدينة هانغتشو الصينية، بحضور مدير الوفد السعودي سلطان العنزي وأعضاء الوفد.
وبدأت المنتخبات السعودية تحضيراتها لخوض منافسات الدورة، وأجرى اللاعبون تدريباتهم على فترتَيْن، صباحية ومسائية.