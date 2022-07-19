الأرجنتيني جوانكا في قائمة الشباب لمعسكر ماريبا

أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر الإعدادي الخارجي المقرر إقامته في مدينة ماربيا الاسبانية، استعدادًا للموسم القادم 2022 / 2023 ، والذي ينطلق في الخامس والعشرين من أغسطس المقبل.