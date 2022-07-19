الأرجنتيني جوانكا في قائمة الشباب لمعسكر ماريبا

أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر الإعدادي الخارجي المقرر إقامته في مدينة ماربيا الاسبانية، استعدادًا للموسم القادم 2022 / 2023 ، والذي ينطلق في الخامس والعشرين من أغسطس المقبل.
وشهدت قائمة الشباب وجود 32 لاعبًا بينهم الأرجنتيني كريستيان جوانكا العائد من الإعارة، حيث لعب جوانكا الموسم الماضي مع العين الإماراتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الماضي.
وضمت قائمة الفريق الشبابي التي تستعد للمغادرة إلى إسبانيا 8 لاعبين أجانب آخرين، وهم: الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو حارس المرمى، والأرجنتيني إيفر بانيجا قائد الفريق، والبرازيلي إياجو سانتوس المدافع، والبولندي جيجوش كريتشوفياك، والسنغالي الفريدي ندياي لاعب الوسط، والثنائي البرازيلي باولينيو وكارلوس جونيور.
كما تضم قائمة المعسكر جمال باجندوح لاعب الوسط العائد من إعارة قصيرة للطائي، إضافة إلى 23 لاعبًا محليًا في مقدمتهم فواز القرني حارس المرمى، وحسان تمبكتي المدافع، وهتان باهبري الجناح ، وأحمد عبده المنضم حديثًا للفريق من نادي الوحدة.