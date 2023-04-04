قبل موقعة ريال مدريد في نصف نهائي الكأس.. "تشافي هرنانديز" يحذر لاعبي برشلونة

وجه تشافي هرنانديز مدرّب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، تحذيراً لفريقه من غريمه ريال مدريد الذي سيأتي لخوض «حرب كروية»، الأربعاء، في ملعب كامب نو، خلال إياب نصف نهائي كأس إسبانيا.