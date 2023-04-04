قبل موقعة ريال مدريد في نصف نهائي الكأس.. "تشافي هرنانديز" يحذر لاعبي برشلونة

وجه تشافي هرنانديز مدرّب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، تحذيراً لفريقه من غريمه ريال مدريد الذي سيأتي لخوض «حرب كروية»، الأربعاء، في ملعب كامب نو، خلال إياب نصف نهائي كأس إسبانيا.
ويملك برشلونة أفضلية، لفوزه ذهاباً بهدف وحيد في ملعب سانتياجو برنابيو، كما أنه تغلب على ريال مدريد في آخر ثلاث مباريات.
وقال تشافي عشية المباراة: «فوزنا في آخر 3 مباريات كلاسيكو لا يعني شيئاً، غداً ستكون حرباً كروية جديدة».
وأضاف: «سيأتون للثأر، لإيلامنا، لقد خسروا آخر ثلاث مباريات، أنا متأكد أنهم سيأتون إلى هنا مجروحين».
ويغيب عن برشلونة بيدري والهولندي فرنكي دي يونج ثنائي الوسط، والمهاجم الفرنسي عثمان ديمبيليه والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن.
وأردف تشافي قائلاً: «سيأتي مدريد إلى هنا، وهو قادر على أن يتغلب عليك بسهولة، بمقدوره القيام بذلك أمام أي فريق».
وتابع: «يملكون خبرة كبيرة، هم معتادون على العودة. لا زلت أعتبرهم مرشحين.. لقد كنا الأفضل في الدوري وفي الكأس السوبر، خلافاً لمباراة الذهاب».