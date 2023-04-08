نجوم النصر يستحوذون على التشكيلة المثالية للجولة 22 من دوري روشن

استحوذ نجوم فريق النصر الأول لكرة القدم ، على حصة الأسد من التشكيلة المثالية للجولة 22 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين وفقًا لموقع "Opta" المتخصص بالإحصاء وبيانات لاعبي كرة القدم.