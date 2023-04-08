نجوم النصر يستحوذون على التشكيلة المثالية للجولة 22 من دوري روشن

استحوذ نجوم فريق النصر الأول لكرة القدم ، على حصة الأسد من التشكيلة المثالية للجولة 22 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين وفقًا لموقع "Opta" المتخصص بالإحصاء وبيانات لاعبي كرة القدم.
وغلب المحترفون الأجانب على تشكيلة الجولة 22، والتي ضمت ثمانية لاعبين محترفين، مقابل ثلاثة لاعبين محليين.
وضمت التشكيلة 3 لاعبين يمثلون النصر مقابل لاعبين للاتحاد ومثلهما للشباب والفتح ولاعب لكل من أبها والطائي.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى: رينيه جاكوب (الفتح)
خط الدفاع: أحمد حجازي (الاتحاد)، فواز الصقور (الشباب)، متعب الحربي (الشباب)، أمين عطوشي (أبها).
خط الوسط: أيمن يحيى (النصر)، برونو هنريكي (الاتحاد)، مراد باتنا (الفتح)، أندرسون تاليسكا (النصر).
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر)، غاي مينيزا (الطائي).