قطر والإمارات في مواجهة حاسمة لخطف بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال 2026

في مواجهة حاسمة، يلتقي غدًا الثلاثاء منتخب قطر المضيف مع نظيره الإماراتي على ملعب جاسم بن حمد، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.