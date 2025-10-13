قطر والإمارات في مواجهة حاسمة لخطف بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال 2026

في مواجهة حاسمة، يلتقي غدًا الثلاثاء منتخب قطر المضيف مع نظيره الإماراتي على ملعب جاسم بن حمد، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وتتصدر الإمارات ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، تليها قطر وعُمان بنقطة واحدة لكل منهما، حيث خاضت قطر مباراة واحدة، فيما لعبت عُمان مباراتين.
وكانت الجولة الأولى قد شهدت تعادل قطر مع عُمان 0-0، فيما فازت الإمارات على عُمان 2-1 في الجولة الثانية.
ويتأهل إلى مونديال 2026 صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية، بينما يخوض صاحبا المركز الثاني مواجهة فاصلة في الدور الإقصائي لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.