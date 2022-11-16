بـ "الزي الرسمي".. بعثة الأخضر إلى الدوحة لخوض منافسات كأس العالم قطر 2022

تزينت البعثة الرسمية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™، بالزي الرسمي، وهو ( الشماغ والعقال والثوب والدقلة التي تتزين بشعار اتحاد القدم وهو الصقر )، حيث تزين بذلك أفراد البعثة من الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، مساء اليوم الأربعاء، قبل المغادرة إلى الدوحة للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022 للمرة السادسة في تاريخ الأخضر.
وأسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
ويبدأ الأخضر مشواره في كأس العالم في قطر يوم 22 نوفمبر الجاري؛ حيث يلتقي الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم مواجهة بولندا، وأخيراً مباراته أمام المكسيك.