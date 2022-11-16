بـ "الزي الرسمي".. بعثة الأخضر إلى الدوحة لخوض منافسات كأس العالم قطر 2022

تزينت البعثة الرسمية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™، بالزي الرسمي، وهو ( الشماغ والعقال والثوب والدقلة التي تتزين بشعار اتحاد القدم وهو الصقر )، حيث تزين بذلك أفراد البعثة من الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، مساء اليوم الأربعاء، قبل المغادرة إلى الدوحة للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022 للمرة السادسة في تاريخ الأخضر.