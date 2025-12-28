صراع نصراوي بين " رونالدو " و "فيليكس "  للظفر بمقعد صدارة الهدافين 

يشهد جدول ترتيب صدارة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين صراعاً كبيرا من قبل لاعبا النصر قائد الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه فيليكس حيث يملك كل منهما 12 هدفا مع ختام الجولة الحادية عشرة.