صراع نصراوي بين " رونالدو " و "فيليكس "  للظفر بمقعد صدارة الهدافين 

يشهد جدول ترتيب صدارة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين صراعاً كبيرا من قبل لاعبا النصر قائد الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه فيليكس حيث يملك كل منهما 12 هدفا مع ختام الجولة الحادية عشرة.
ويلا حق الثنائي النصراوي لاعب الخليج جوشوا كنج برصيد10 أهداف ، ومن ثم يأتي في القائمة الرباعي لاعب الهلال ليوناردو ، ولاعبا القادسية جوليان وزميله ريتينغي ، ولاعب التعاون مارتينيز ولكل منهم 6 أهداف .
يذكر أن النصر يتربع على قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطه ، يليه الهلال بـ 26 نقطة ، ويأتي التعاون ثالثاً برصيد 25 نقطة ،ويكمل الأهلي عقد مربع الكبار برصيد 19 نقطة .