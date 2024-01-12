لوكاس دينييه ورافاييل غيريرو على رادار "الهلال"

أبدت إدارة نادي الهلال اهتمامها بالتعاقد مع أحد اللاعبين العالميين اللذين يجيدان اللعب كظهير أيسر؛ لتدعيم هذا المركز خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "Lequipe" الفرنسية، فإن "الهلال" يبحث عن ظهير أيسر، إذ يستهدف عدة أسماء؛ أبرزهم الفرنسي لوكاس دينييه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، والبرتغالي رافاييل غيريرو لاعب بايرن ميونيخ الألماني.
وأكدت الصحيفة الفرنسية أن مسؤولي النادي السعودي قد أجروا عدة اتصالات من أجل ضم أحد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأشارت ذات الصحيفة إلى أن كلا اللاعبين يرتبط مع بناديه بعقد حتى عام 2026، لكن "الهلال" يحاول الحصول على أحد اللاعبين على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.
ويلعب لوكاس دينييه البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي أستون فيلا الإنجليزي منذ يناير 2022، قادمًا من إيفرتون، كما يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2014، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 15 مليون يورو.
وانضم رافاييل غيريرو صاحب الـ30 عامًا، لصفوف بايرن ميونيخ في يونيو الماضي، قادمًا من بوروسيا دورتموند، وتبلغ القيمة السوقية له أيضًا نحو 15 مليون يورو.