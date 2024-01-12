لوكاس دينييه ورافاييل غيريرو على رادار "الهلال"

ويلعب لوكاس دينييه البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي أستون فيلا الإنجليزي منذ يناير 2022، قادمًا من إيفرتون، كما يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2014، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 15 مليون يورو.