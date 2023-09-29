"ألميريا" يقيل "فيسينتي مورينو" مدرب نادي الشباب السابق

أعلن نادي ألميريا المنافس بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إقالةَ مدربه "فيسينتي مورينو"؛ بسبب سوء النتائج.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نادي ألميريا وفيسينتي مورينو توصلا لاتفاق لإنهاء التعاقد بين الطرفين.. النادي يتمنّى له التوفيق فيما هو قادم".
وكان النادي، الذي يحتلّ المركز العشرين والأخير في الدوري الإسباني، قد عين المدرب السابق لنادي الشباب في يونيو الماضي، عقب رحيله عن صفوفه، بعد أن قاده للمركز الرابع في الدوري السعودي في الموسم الماضي.
سبق لـ"مورينو" تدريب إسبانيول ومايوركا في الدوري الإسباني، قبل انتقاله للتدريب في الدوري السعودي لموسم واحد.