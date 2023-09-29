"ألميريا" يقيل "فيسينتي مورينو" مدرب نادي الشباب السابق

وكان النادي، الذي يحتلّ المركز العشرين والأخير في الدوري الإسباني، قد عين المدرب السابق لنادي الشباب في يونيو الماضي، عقب رحيله عن صفوفه، بعد أن قاده للمركز الرابع في الدوري السعودي في الموسم الماضي.