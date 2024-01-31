إيران تُنهي "الحلم السوري" وتواجه اليابان

تأهَّل منتخب إيران إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس آسيا قطر 2023 بعد أن كسب نظيره السوري بنتيجة 5/ 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطَين الإضافيَّين بالتعادل 1/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، بقيادة الحكم الكوري "جونغ هيوك كيم".