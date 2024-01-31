إيران تُنهي "الحلم السوري" وتواجه اليابان

تأهَّل منتخب إيران إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس آسيا قطر 2023 بعد أن كسب نظيره السوري بنتيجة 5/ 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطَين الإضافيَّين بالتعادل 1/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، بقيادة الحكم الكوري "جونغ هيوك كيم".
الوقت الأصلي من المباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وكان مهدي طارمي البادئ بالتسجيل لإيران من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ34، وعادل النتيجة لسوريا عمر خربين في الدقيقة الـ64 من ركلة جزاء أيضًا.
وشهدت الدقيقة الـ90 خروج اللاعب الإيراني "طارمي" بالبطاقة الحمراء؛ ليكمل الإيرانيون اللقاء بعشرة لاعبين.
وانتهى الشوطان الإضافيان بالنتيجة ذاتها؛ ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسم الحظ فيها للمنتخب الإيراني.
ويواجه منتخب إيران نظيره الياباني في الدور ربع النهائي للبطولة، فيما ودعت سوريا البطولة من دور الـ16.