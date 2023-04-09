الكشف عن حكام مباريات الليلة في افتتاح الجولة 23 من دوري روشن.. تعرف عليهم

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام الجولة 23 من دوري روشن، مساء اليوم الأحد، حيث أسندت إدارة مباراة الوحدة والاتحاد إلى طاقم برتغالي بقيادة أرتور دياز.
أما مباراة الفيحاء والنصر، فيديرها طاقم مجري مكون من تاماس بوجنار للساحة، ويعاونه بالاز بوزاس وبيتر كوبور، على أن يكون السعودي خالد الأحمري حكمًا رابعًا.
ويتولى طاقم سعودي تحكيم مباراة التعاون والاتفاق، بقيادة خالد الطريس والمساعدين سعد السبيعي وسعد المهدي، والحكم الرابع ممدوح آل شهدان.
وسيكون محمد الحربي حكمًا لمباراة أبها والباطن، ويساعده هشام الرفاعي ومؤيد المسجن، والحكم الرابع محمد السماعيل.