الكشف عن حكام مباريات الليلة في افتتاح الجولة 23 من دوري روشن.. تعرف عليهم

أما مباراة الفيحاء والنصر، فيديرها طاقم مجري مكون من تاماس بوجنار للساحة، ويعاونه بالاز بوزاس وبيتر كوبور، على أن يكون السعودي خالد الأحمري حكمًا رابعًا.