بطولة جرين ويتش لقفز الحواجز: "الراجحي" يحقق المركز الأول في شوط الجائزة الكبرى

من جانب آخر، تُوّج المنتخب السعودي لقفز الحواجز بطلًا لكأس الأمم 2024، في مدينة الرباط المغربية، الأحد، ومثّل المنتخب السعودي الفرسان: رمزي الدهامي، وعبدالله الشربتلي، ومشاري الحربي، وخالد المبطي.