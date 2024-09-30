بطولة جرين ويتش لقفز الحواجز: "الراجحي" يحقق المركز الأول في شوط الجائزة الكبرى

حقق الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي المركز الأول في شوط الجائزة الكبرى "Grand Prix CSI 5" خلال بطولة جرين ويتش، ضمن جولات ميجر ليج بالولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين.
من جانب آخر، تُوّج المنتخب السعودي لقفز الحواجز بطلًا لكأس الأمم 2024، في مدينة الرباط المغربية، الأحد، ومثّل المنتخب السعودي الفرسان: رمزي الدهامي، وعبدالله الشربتلي، ومشاري الحربي، وخالد المبطي.
وشارك في البطولة 9 دول، حيث جاء المنتخب الإيطالي في المركز الثاني، وحل المنتخب البلجيكي بالمركز الثالث، ومنتخب سويسرا رابعًا، ونال المنتخب الفرنسي المركز الخامس، وحصد المنتخب الإسباني المركز السادس.
وفي اليوم الأول، حقق الفارس عبدالله الشربتلي المركز الأول في شوط 140 سم، وفي الشوط الثاني ارتفاع 145 سم، المؤهل لشوط الجائزة الكبرى، ونال زميله رمزي الدهامي المركز الثالث.
فيما استطاع الفارس رمزي الدهامي في ثاني أيام البطولة تحقيق المركز الأول بالشوط المؤهل لكأس العالم، والمركز الرابع في شوط 140 سم.
وفي اليوم الثالث للبطولة توج الفارس خالد المبطي بطلًا للشوط ارتفاع 150 سم، وحل زميله الفارس عبدالله الشربتلي في المركز الثالث.
واختتم فرسان المنتخب مشاركتهم في اليوم الختامي للبطولة بتحقيق كأس الأمم في شوط الفرق، وسط منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة.