المغرب يهزم جزر القمر بثلاثية في افتتاح مشواره بكأس العرب 2025

حقق منتخب المغرب فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب جزر القمر بنتيجة (3-1)، اليوم الثلاثاء، على ملعب خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، المقامة في قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وقد انطلقت البطولة أمس الاثنين وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.