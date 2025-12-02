المغرب يهزم جزر القمر بثلاثية في افتتاح مشواره بكأس العرب 2025

حقق منتخب المغرب فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب جزر القمر بنتيجة (3-1)، اليوم الثلاثاء، على ملعب خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، المقامة في قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وقد انطلقت البطولة أمس الاثنين وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.
أحكم منتخب المغرب سيطرته على المباراة منذ انطلاقتها، ما مكّنه من تسجيل هدفين متتاليين خلال أول 10 دقائق.
وافتتح سفيان بوفتيني التسجيل في الدقيقة الخامسة، بعد أن ارتقى فوق الجميع وحوّل عرضية البركاوي برأسية جميلة إلى داخل الشباك.
ولم يكد منتخب جزر القمر يستفيق من صدمة الهدف الأول، حتى استقبلت شباكه الهدف الثاني عن طريق طارق تيسودالي، الذي سجّل تصويبة قوية استقرت في المرمى عند الدقيقة العاشرة.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وتحديدًا عند الدقيقة (50+4)، أحرز كريم البركاوي الهدف الثالث للمغرب برأسية باغتت الحارس أحمدا.
في الشوط الثاني، تحسّن أداء منتخب جزر القمر، وتمكّن من تقليص النتيجة بعد مرور 11 دقيقة على بدايته، بواسطة حسين زكواتي، الذي استغل ارتباك الدفاع المغربي وتابع الكرة في الشباك.
وفي وقت لاحق من مساء اليوم، يلتقي ضمن نفس المجموعة المنتخب السعودي مع نظيره العماني على ملعب المدينة التعليمية.