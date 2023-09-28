"فهد بن نافل" يوجه رسالة إلى "جماهير الهلال" ويكشف عن موقف "خيسوس"

وأضاف رئيس الهلال: "محصلة المسيرة 5 انتصارات وتعادلان.. وبلا خسارة تجاوزنا خلالها عددًا من الظروف التي من شأنها أن تسهم خلال الفترة القادمة في تعزيز قوتنا، وتصحيح أخطائنا، بعد مرحلة انتقالية شهدت تغييرًا كبيرًا في صفوف الفريق الأول".