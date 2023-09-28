"فهد بن نافل" يوجه رسالة إلى "جماهير الهلال" ويكشف عن موقف "خيسوس"

وجّه فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، رسالة إلى جماهير الهلال التي تنتقد عمل الإدارة والجهاز الفني والمدرب البرتغالي خورخي خيسوس.
وقال "فهد بن نافل" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس": "يخوض الهلال يوم الجمعة مواجهته الثامنة خلال مسيرته في الدوري؛ مسيرة نتطلع إلى اكتمالها بمظهر يليق بمكانة الكيان وحجم العمل المبذول من قِبَل اللاعبين، والأجهزة الفنية، والإدارية، والطبية".
وأضاف رئيس الهلال: "محصلة المسيرة 5 انتصارات وتعادلان.. وبلا خسارة تجاوزنا خلالها عددًا من الظروف التي من شأنها أن تسهم خلال الفترة القادمة في تعزيز قوتنا، وتصحيح أخطائنا، بعد مرحلة انتقالية شهدت تغييرًا كبيرًا في صفوف الفريق الأول".
وتابع "بن نافل" في تغريدته: "حق الانتقاد مكفول للجميع، ومرحّب به ويسهم في تقويم أي عمل قد يعتريه بعض التذبذب الذي يتحمله جميع من يُنسَب إليهم العمل إما بالحسن أو بالسوء".
وشدد فهد بن نافل، على أن أضلاع الفريق ثلاثة "لاعبين"، "جهاز فني"، "جهاز إداري"، والقلب هم الجماهير الذين ينبضون روحًا في جسد الهلال، والمطلوب منا جميعًا استشعار المسؤولية ودعم نجومنا بقيادة المدرب "جيسوس"، ونكون يدًا بيد من أجل أن يستمر الهلال أولًا.
وكانت إدارة فهد بن نافل ومدرب الهلال قد تعرضت لانتقادات شديدة خلال الفترة الماضية؛ حتى إن العديد من الجماهير والإعلاميين طالبوا بإقالة خيسوس بعد تراجع أداء الفريق.