اللجنة السعودية للآيكيدو تسلم سيدات الرياض الأحزمة.. وتكرّم بطلات الدوري

كرمت اللجنة السعودية للآيكيدو اللاعبات اللاتي اجتزن اختبار الأحزمة الذي أقيم في مركز تعليم الفنون القتالية والدفاع عن النفس بمدينة الرياض .
وقام رئيس اللجنة السعودية للآيكيدو، المهندس باسم زارع، بتسليم اللاعبات شهادات الأحزمة الملونة الجديدة بعد أن اجتزن اختبارات الأحزمة.
كما توج " زارع " اللاعبات اللاتي حصلن على المراكز الأولى في الدوري الذي أقيم للسيدات بمدينة الرياض، حيث تم تتويج اللاعبة ضحى القحطاني بالميدالية الذهبية، بعد تصدرها الترتيب ، وحصلت على الميدالية الفضية اللاعبة ملاك الغامدي، وحققت الميدالية البرونزية اللاعبة نورية لحبيب .
وفي منافسات الفتيات حصدت الميدالية الذهبية اللاعبة صفية وسيني، وحققت الميدالية الفضية اللاعبة يارا السويلمي وحصلت على الميدالية البرونزية اللاعبة تسنيم وسيني .
من جانبه أكد رئيس اللجنة السعودية للآيكيدو المهندس باسم زارع على أهمية نشر ثقافة اللعبة في جميع أنحاء المملكة، وقال: "تسعى اللجنة دائمًا لتطوير مهارات اللاعبين واللاعبات من خلال تقديم برامج تدريبية عالية المستوى، واليوم نفخر باللاعبات المجتازات، وتمنى لهن دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهن الرياضية.
وأتم : "إن اللجنة مستمرة في دعم وتشجيع المواهب الشابة، وفتح المجال أمام الجميع للانضمام والمشاركة في تطوير رياضة الآيكيدو بالمملكة".