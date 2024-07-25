اللجنة السعودية للآيكيدو تسلم سيدات الرياض الأحزمة.. وتكرّم بطلات الدوري

كما توج " زارع " اللاعبات اللاتي حصلن على المراكز الأولى في الدوري الذي أقيم للسيدات بمدينة الرياض، حيث تم تتويج اللاعبة ضحى القحطاني بالميدالية الذهبية، بعد تصدرها الترتيب ، وحصلت على الميدالية الفضية اللاعبة ملاك الغامدي، وحققت الميدالية البرونزية اللاعبة نورية لحبيب .