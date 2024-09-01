الاتحاد يوافق على إعارة "الغامدي" و"الصحفي" لنادي بيرشكوت البلجيكي

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأحد، موافقته على إعارة لاعبي الفريق الكروي الأول فيصل الغامدي، ومروان الصحفي، إلى نادي بيرشكوت البلجيكي، حتى نهاية الموسم الجاري.
ونشر النادي بياناً مقتضباً عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، جاء فيه: "وافق نادي الاتحاد على إعارة اللاعبين فيصل الغامدي ومروان الصحفي لنادي بيرشكوت البلجيكي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد".
وأضاف :"حيث يأتي احتراف اللاعبين خارجياً ضمن البرامج والخطط الموضوعة لتطوير المواهب الشابة ودعمها للتطور بما ينعكس إيجاباً على مستواها ويخدم أهداف النادي والرياضة السعودية المستقبلية".
الجدير ذكره، أن فيصل الغامدي البالغ من العمر 23 عاماً، ينشط في مركز الوسط، وتبلغ قيمته السوقية 2.5 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".
بدأ مسيرته الكروية في الفئات العمرية بنادي الاتفاق ثم تم تصعيده للفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى صفوف الاتحاد في سبتمبر 2023، بعقد يمتد لخمس سنوات.
بينما يبلغ مروان الصحفي20 عاماً، وتبلغ قيمته السوقية 550 ألف يورو، بدأ مسيرته الكروية مع نادي اتحاد جدة، ولعب 39 مباراة مع الفريق الأول بجميع البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.