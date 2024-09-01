الاتحاد يوافق على إعارة "الغامدي" و"الصحفي" لنادي بيرشكوت البلجيكي

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأحد، موافقته على إعارة لاعبي الفريق الكروي الأول فيصل الغامدي، ومروان الصحفي، إلى نادي بيرشكوت البلجيكي، حتى نهاية الموسم الجاري.