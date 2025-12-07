بالفيديو.. جماهير الأخضر: واثقون من التأهل ونطمح لحصد كأس العرب

عبّرت جماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن ثقتها الكبيرة بمواصلة "الأخضر" نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز أمام نظيره المغربي، في المواجهة التي تُقام مساء اليوم على ملعب لوسيل، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.
وفي تصريحات خاصة لـ"سبق"، عبّر عدد من مشجعي المنتخب عن سعادتهم بالمستويات المميزة التي قدّمها اللاعبون خلال البطولة، مؤكدين ثقتهم بقدرة المنتخب على مواصلة المشوار والمنافسة على اللقب، في ظل الأداء الجماعي والانضباط الفني.
وأشاروا إلى أن الحضور اللافت للأخضر لا يقتصر على كأس العرب، بل يُعد مؤشرًا لمشاركة قوية مرتقبة في كأس العالم 2026، رغم صعوبة المجموعة التي تضم إسبانيا، الأوروغواي، والرأس الأخضر.
ويخوض المنتخب السعودي لقاءه اليوم بعد ضمانه التأهل للدور المقبل، عقب فوزه على عمان (2-1) وجزر القمر (3-1)، متصدرًا مجموعته بـ6 نقاط، ويسعى إلى تثبيت صدارته أمام المغرب.
وقال المشجع ناصر المهوس: "المنتخب يقدم مستوى قويًا يعكس تطور الكرة السعودية، ونثق بأنه سيدخل الفرحة في كل بيت". فيما أعرب بندر المهوس عن أمله في رؤية "الأخضر" على منصة التتويج، مؤكدًا ثقته الكاملة باللاعبين.
وأكدت الإعلامية إيمان الرجب أن المنتخب السعودي يمتلك "شخصية قوية داخل الملعب"، ويقدّم أداءً ثابتًا ومطمئنًا، متوقعة فوزًا جديدًا في مواجهة المغرب.
من جانبه، قال ماجد اليحيى، من إدارة الفعاليات، إن أداء المنتخب "جميل ومميز"، معبرًا عن تفاؤله بتحقيق اللقب العربي، وكذلك مشاركة مشرفة في مونديال 2026. واختتم فواز الروقي بالإشادة بأداء المنتخب خلال البطولة، متمنيًا استمرار الانتصارات حتى التتويج.