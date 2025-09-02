تقارير: ميتروفيتش يقترب من مغادرة الهلال إلى الدوري القطري

ذكرت تقارير إعلامية أن الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال، بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق متجهًا نحو الدوري القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأفادت قنوات "الكأس" القطرية أن ميتروفيتش توصل إلى اتفاق مبدئي للانضمام إلى أحد أندية الدوري القطري خلال الأيام المقبلة.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن ناديي الريان والسد القطريين تقدما بعرض لضم المهاجم الصربي، إلى جانب نادي نيوم الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.
وبات اللاعب خارج حسابات المدير الفني سيموني إنزاغي، خاصة بعد تعاقد الهلال مع الأوروغوياني داروين نونيز من ليفربول خلال سوق الانتقالات الحالي. كما لا تمانع إدارة النادي في رحيله، شريطة وصول عرض رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يكون القرار النهائي بيد اللاعب ووكيل أعماله.
يُذكر أن ميتروفيتش (30 عامًا) انضم إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من فولهام الإنجليزي بعقدٍ يمتد لثلاثة مواسم، وخاض مع الفريق 79 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 68 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة.